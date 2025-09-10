RusVesna: ВС России ворвались в Муравку и берет в клещи днепропетровскую Новопавловку

На Новопавловском направлении в зоне специальной военной операции российские войска ведут наступление с северо-востока и юга к ключевому населенному пункту Новопавловка в Днепропетровской области. Эту информацию распространяет Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).