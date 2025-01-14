Глава района в Энгельсе заявил о проблемах с холодной водой после атаки дронов ВСУ

После того как город Энгельс атаковали украинские БПЛА, появились проблемы с сетями холодного водоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Исаев, глава Энгельского района.

По утверждению Исаева, возникли проблемы в сетях холодного водоснабжения. Там пропало необходимое для нормальной работы давление. Это связано с перебоями в подаче электроэнергии, поскольку систему электроснабжения пришлось перезапускать. По этой причине какое-то время не работали насосные станции.

«В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено», — указал глава района.

Ранее сообщалось, что школьников Саратова и Энгельса перевели на дистанционный режим обучения из-за воздушных налетов. Экстренные службы приведены в полную готовность, они способны оперативно отреагировать на любую опасность в регионе.