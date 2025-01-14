Школьников Саратова и Энгельса перевели на дистант из-за атаки дронов

Занятия в школах Саратова и Энгельса оперативно перевели на дистанционный режим из-за атаки области беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», — написал он.

Также Бусаргин дал распоряжение органам местного самоуправления совместно с профильным министерством оперативно донести информацию до родителей.

Информация об атаке БПЛА появилась в пять утра. Бусаргин предупредил жителей об опасности и перевел экстренные службы в полную готовность. Позже губернатор сообщил о повреждениях на промышленном предприятии в Энгельсе.

До этого массированная атака на Саратов и Энгельс была предпринята 8 января.