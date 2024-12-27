Глава Росавиации: упавший самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за режима «Ковер»

Глава Росавиации Дмитрий Ядров объяснил, что рухнувший под Актау пассажирский самолет не смог приземлиться штатно в Грозном из-за введенного режима «Ковер». Его привели в действие из-за украинских беспилотников. Видео с заявлением Ядрова появилось в телеграм-канале ТАСС.

По его утверждению, перед посадкой авиалайнера, принадлежавшего AZAL, в Грозном был введен в действие план «Ковер». Его объявили из-за налета украинских БПЛА. Вдобавок к этому, в аэропорту наблюдался плотный туман, командир корабля предпринял две безуспешных попытки посадки. После введения режима «Ковер» все самолеты обязаны покинуть опасную зону. Из-за этого экипаж принял решение увести лайнер в Актау. В качестве альтернативы ему предлагались и другие посадочные площадки.

Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявлял, что разбившийся самолет дважды пытался сесть в аэропорту Актау. Наземные службы фиксировали хаотичные изменения высоты лайнера.