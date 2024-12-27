Глава Минтранса Казахстана: экипаж AZAL дважды безуспешно пытался зайти на посадку

Экипажем потерпевшего крушение борта авиакомпании Azerbaijan Airlines перед крушением в казахстанском городе Актау были предприняты две попытки посадить благополучно воздушное судно на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Об этом 26 декабря на брифинге заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

«Экипаж предпринял две попытки захода на ВВП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна», — привело цитату Карабаева агентство «Казинформ».

Министр транспорта Казахстана сообщил, что после авиакатастрофы на место происшествия незамедлительно прибыла аварийно-спасательная служба аэропорта Актау. Её сотрудники быстро начали эвакуировать пассажиров потерпевшего крушение воздушного судна.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.