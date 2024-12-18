Российской армии удалось прекратить продвижение сил неприятеля в глубину территории РФ. Сейчас в регионе идет уничтожение и выдавливание вражеских военнослужащих за пределы страны. Об этом сообщил Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба РФ, его слова привел ТАСС.

По его утверждению, российским подразделениям удается блокировать все попытки противника просочиться либо прорваться вглубь российской территории. Отражаются как удары мобильных групп, так и вылазки иностранных наемников.

«Продвижение противника остановлено. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается», — указал он.

Герасимов добавил, что на территории Курской области ВСУ уже потеряли 42 тыс. своих солдат и офицеров. А всего за время специальной военной операции украинская армия понесла потери в количестве более миллиона человек.

ВС РФ сумели выполнить все задачи, которые были перед ними поставлены на 2024 год. В частности, завершается формирование первого полка, оснащенного системой С-500. Эти ракетные системы смогут решать задачи стратегической противоракетной обороны.

Начальник Генштаба также заявил, что стремление Запада к доминированию привело к тому, что обстановка на международной арене стала заметно более напряженной. Мировая безопасность все больше деградирует, поскольку растет число вооруженных конфликтов. В то же время США вышли из ряда международных договоров, которые сдерживали гонку вооружений. Америка решила приступить к созданию все более разрушительного оружия.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ освободили в ДНР населенные пункты Трудовое и Старые Терны. Также были нанесены удары по военным аэродромам украинской армии и мастерским, занимавшимся сборкой беспилотников.