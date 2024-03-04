Глава Ростеха Чемезов подтвердил, что новейший танк «Армата» состоит на вооружении в действующей армии

Новейший российский танк Т-14 «Армата» состоит на вооружении в действующей армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В прошлом году зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что испытания боевой машины еще продолжаются.

Танк «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Его главной конструктивной особенностью является необитаемая башня. Экипаж находится в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части машины.

У «Арматы» повышенная защита и 125-миллиметровая пушка, способная вести огонь управляемыми ракетами.

Обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive отмечал, что «Армата» имеет большое преимущество по сравнению с американским «Абрамсом».

Ранее Financial Times писала, что в НАТО обеспокоены темпами возрождения российской оборонной промышленности.