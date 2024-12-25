Глава Северной Осетии Меняйло: пожар в ТЦ во Владикавказе был вызван падением обломков сбитого БПЛА

Пожар в торговом центре «Алания Молл» вспыхнул из-за того, что в здание попали обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Глава республики сослался на информацию, полученную от Министерства обороны РФ. Военные утверждают, что средствами ПВО над Владикавказом был сбит украинский БПЛА, это произошло в 8:28.

«Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне», — указал Меняйло.

Теперь специалисты-взрывотехники ищут на месте ЧП фрагменты сбитого дрона. О данном инциденте уже было доложено президенту РФ Путину.

Напомним, взрыв в ТЦ Владикавказа произошел еще до начала его работы, за счет этого количество пострадавших оказалось минимальным. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения.