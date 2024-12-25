Меняйло: пожарные потушили возгорание после взрыва в ТЦ во Владикавказе

Силам МЧС удалось потушить пожар в торговом центре «Алания Молл», который находится во Владикавказе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Меняйло, руководитель Республики Северная Осетия — Алания.

Он заявил, что пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение в данном торговом центре.

«10:15 — полная ликвидация пожара в ТЦ «Алания Молл», — указал он.

Меняйло добавил, что взрыв в торговом центре прогремел еще до его открытия. Он также призвал местных жителей не поддаваться панике. По его утверждению, власти полностью контролируют ситуацию. Представители МЧС говорят о трех пострадавших. Один человек погиб, двое получили ранения.

Ранее уже сообщалось, что взрыв произошел на третьем этаже здания. Незадолго до него люди ощущали запах газа в воздухе, поэтому пока основной вероятной причиной взрыва считается утечка бытового газа.