Глава СК поручил возбудить дело по факту мошенничества в отношении многодетной матери в Ногинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении 23-летней многодетной девушки-сироты в подмосковном Ногинске, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в июне этого года гражданин Киргизии обманул находящуюся в трудной жизненной ситуации девушку и убедил ее продать двухкомнатную квартирую по заниженной цене.

Помимо самой девушки в данной квартире были зарегистрированы ее экс-супруг и трое маленьких детей. После совершения сделки гражданин Киргизии не передал деньги, но при этом потребовал вывезти личные вещи из квартиры.

Ранее в Подмосковье задержали педофила, который приставал к ребенку на реке.