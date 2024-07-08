В Подмосковье задержали 42-летнего разнорабочего, который пытался изнасиловать 12-летнего подростка, пишет SHOT .

По информации издания, все произошло в Красноармейске. Когда ребенок купался в реке, к нему подошел незнакомец. Он попросил мальчика научить его плавать.

Злоумышленник начал приставать к подростку, однако последнему удалось вырваться. Ребенок прибежал домой и рассказал о случившемся матери.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, который приставал к несовершеннолетней, которая купалась в реке.