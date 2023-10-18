Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в подмосковной школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 14-летнего мальчика в одной из подмосковных школ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что ученик был избит в здании образовательного учреждения. Комментарии журналистам также дал отец пострадавшего подростка.

Уточняется, что по факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Московской области проводит доследственную проверку.

Бастрыкин также поручил предоставить доклад об обстоятельствах случившегося. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток попала под поезд в Воскресенске.