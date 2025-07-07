Суд в Узбекистане приговорил мужчину к пяти годам за участие в СВО

Суд Ромитанского района Бухарской области Узбекистана признал 32-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет тюремного заключения за его участие в специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, подсудимый, уроженец Ромитанского района, в июле 2018 года отправился в Россию для трудоустройства. В июле 2024 года он принял решение заключить контракт для участия в СВО, после чего прошел военную подготовку и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В ходе боевых действий он получил ранение и прошел курс лечения. В декабре 2024 года он вернулся в Узбекистан, где в феврале текущего года был задержан.

Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства лица, не являющегося гражданином или военнослужащим этой страны.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, раскаяние в содеянном и отсутствие судимостей у обвиняемого, как указано в судебных материалах.

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