Глава СК заинтересовался хостелом с мигрантами в подмосковном Реутове

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жительницы Подмосковья о возможном нарушении миграционного законодательства, передает пресс-служба ведомства.

Ранее жительница Реутова сообщила следователям центрального аппарата, что в городе функционирует хостел, в котором проживают мигранты, совершающие религиозные обряды в непредназначенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре пресекли нарушения миграционного законодательства. Там в одном из общежитий выявили свыше семидесяти уроженцев ближнего зарубежья, которые проживали на территории России нелегально.