Глава СК запросил доклад о ходе расследования дела об избиении двух подростков под Серпуховом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств избиения неизвестным двух подростков в поселке Пролетарский под Серпуховом.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, мужчина в ходе конфликта с 15-летним и 16-летним подростками нанес им телесные повреждения. Одному из несовершеннолетних понадобилась помощь медиков. Подростка госпитализировали в больницу.

Уточняется, что изначально данный случай стал известен СМИ. По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали местного жителя, который сутки удерживал бывшую сожительницу в квартире и избивал ее.