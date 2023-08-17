Глава СК запросил доклад о ходе расследования дела об избиении двух подростков под Серпуховом
Фото: [kremlin.ru]
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств избиения неизвестным двух подростков в поселке Пролетарский под Серпуховом.
Как сообщила пресс-служба СК РФ, мужчина в ходе конфликта с 15-летним и 16-летним подростками нанес им телесные повреждения. Одному из несовершеннолетних понадобилась помощь медиков. Подростка госпитализировали в больницу.
Уточняется, что изначально данный случай стал известен СМИ. По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали местного жителя, который сутки удерживал бывшую сожительницу в квартире и избивал ее.