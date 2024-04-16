Скелет пропавшей летом пенсионерки нашли в лесу в Подмосковье — СМИ
РЕН ТВ: в подмосковном лесу нашли скелет пропавшей летом пенсионерки
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В подмосковном лесу возле деревни Купелицы нашли скелет пенсионерки, которая пропала в августе прошлого года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации издания, личность установили с помощью документов, которые находились рядом с телом. Оно принадлежит 79-летней женщине. Летом она ушла с дачи и исчезла.
Также известно, что по факту случившегося начата проверка. Причины смерти пожилой женщины установят судмедэксперты.
Ранее сообщалось, что жительница подмосковной Балашихи нашла в подъезде окровавленный труп мужчины.