В подмосковном лесу возле деревни Купелицы нашли скелет пенсионерки, которая пропала в августе прошлого года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, личность установили с помощью документов, которые находились рядом с телом. Оно принадлежит 79-летней женщине. Летом она ушла с дачи и исчезла.

Также известно, что по факту случившегося начата проверка. Причины смерти пожилой женщины установят судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковной Балашихи нашла в подъезде окровавленный труп мужчины.