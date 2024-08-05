Глава СК запросил доклад по делу об издевательствах над пациентами реабилитационного центра в Мытищах
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Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе дела по факту незаконного лишения свободы пациентов в реабилитационном центре в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что с мая 2023 года по август 2024 года сотрудники центра незаконно удерживали пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, а также избивали их и лишали продуктов питания.
О противоправных действиях работников реабилитационного центра стало известно после того, как один из пострадавших написал заявление в полицию.
Ранее в Подмосковье задержали местного жителя, который избил приятелей бейсбольной битой.