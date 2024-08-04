Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил проверить законность открытия хостела в жилом доме в центре Москвы

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность строительства хостела в столичном районе Таганка, где обещают сдавать койки якобы всего за 280 рублей в сутки. Об этом сообщает Life.ru .

Ранее жители столицы пытались остановить строительство хостела площадью 3,2 тыс. кв. м в жилом доме. Они переживают, что за такую сумму ночевать в отеле станут лишь маргиналы. С целью ограждения себя от смутного соседства москвичи обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и хотят подать коллективный иск в суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели экстренную проверку отелей и ночных клубов в Ростовской области.