Силовики ворвались в отели и ночные клубы в Ростовской области

Клубы и гостиницы Ростовской области попали под неожиданную проверку сотрудников полиции. Силовики лично проверяли работу и другие детали заведений. Об этом пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В Ростовской области провели масштабные проверки в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Участвовали в рейдах тысячи сотрудников. Они обходили сотни гостиниц, общежитий и хостелов, а также 18 ночных и 34 других развлекательных заведений области. Проверили также отдельных лиц, которые состояли на профилактическом учете в полиции.

Итогом этих массовых облав стали административные дела. Появилось 39 соответствующих протоколов. Восемь десятков человек были поставлены на учет. Уголовное дело было одно, связанное с незаконным хранением оружия.

Также по области смогли зафиксировать семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что более 360 административных дел возбудили в Подмосковье в ходе антимусорного рейда.