Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин озвучил лучшие методы борьбы с борщевиком
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, борщевик является особо токсичным сорняком, его присутствие на садовом участке ни в коем случае не следует игнорировать. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что вредное для сельского хозяйства растение уничтожают или механическим удалением из почвы, или посредством гербицидов.
По мнению главы Союза дачников Подмосковья, данные способы являются эффективными, однако действовать в данном случае следует только по инструкции и лучше вызвать специалистов для обработки.
Ранее сообщалось, что в следующем месяце в Московской области земельные инспекторы проведут осмотр земельных территорий, где высок риск произрастания борщевика и где в минувшем году были зафиксированы его очаги. В целом планируется проинспектировать примерно 10 тыс. участков.