Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин озвучил лучшие методы борьбы с борщевиком

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, борщевик является особо токсичным сорняком, его присутствие на садовом участке ни в коем случае не следует игнорировать. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что вредное для сельского хозяйства растение уничтожают или механическим удалением из почвы, или посредством гербицидов.

По мнению главы Союза дачников Подмосковья, данные способы являются эффективными, однако действовать в данном случае следует только по инструкции и лучше вызвать специалистов для обработки.

Ранее сообщалось, что в следующем месяце в Московской области земельные инспекторы проведут осмотр земельных территорий, где высок риск произрастания борщевика и где в минувшем году были зафиксированы его очаги. В целом планируется проинспектировать примерно 10 тыс. участков.