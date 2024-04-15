Инспекторы осмотрят около десяти тысяч участков в Подмосковье для выявления борщевика

В мае муниципальные земельные инспекторы Подмосковья приступят к осмотру земель, на которых повышен риск произрастания борщевика, а также тех, где в прошлом году были обнаружены его очаги, всего планируется осмотреть около 10 тысяч участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.