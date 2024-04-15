Инспекторы осмотрят около десяти тысяч участков в Подмосковье для выявления борщевика
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В мае муниципальные земельные инспекторы Подмосковья приступят к осмотру земель, на которых повышен риск произрастания борщевика, а также тех, где в прошлом году были обнаружены его очаги, всего планируется осмотреть около 10 тысяч участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Ликвидация борщевика на территории Подмосковья является одной из основных задач. <…> Системные обследования земельных участков, выявление очагов сорняка, консультации правообладателей по ответственному землепользованию, конечно, не обходится и без предостережений — все это позволяет значительно уменьшить территории произрастания борщевика», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, в 2023 году инспекторы обнаружили очаги произрастания опасного сорняка на 12 тысячах участков. Министр уточнила, что муниципалитеты уведомляют собственников земель о наличии борщевика на их территории и просят устранить растение самостоятельно. При игнорировании просьбы собственнику могут выставить счет, который он должен будет выплатить в течение двух месяцев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.