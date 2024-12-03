Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение: он признал вину

Руководителю семьи, пострадавшей от дихлофоса в Красноярском крае, где погибли четверо детей, предъявили обвинение по статье о неосторожном причинении смерти, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации следствия, 20 сентября 2024 года вечером глава семейства проводил обработку своего дома инсектицидом для уничтожения насекомых.

Во время распыления он проигнорировал рекомендации производителя, касающиеся применения защитных мер, необходимости длительной вентиляции и влажной уборки после обработки. В результате, он допустил детей в обработанное помещение и позволил им находиться там во время приема еды.

Отец детей, погибших под Красноярском, признал свою вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее СК назвал официальную причину отравления красноярской семьи, где погибли четверо детей.