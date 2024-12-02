СК назвал официальную причину отравления красноярской семьи, где погибли четверо детей

Причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало использование инсектицидов, сообщило Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла более двух месяцев назад. В семье находились четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. По данным следствия, отравление произошло после ужина с курицей и пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи проявились симптомы пищевого отравления.

После обращения в больницу состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, и они скончались в медицинском учреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник — 12-летняя.

Дети были похоронены 30 сентября, после того как родители выписались из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, при этом мать находилась на девятом месяце беременности во время трагедии.

Выводы экспертов указывают на то, что причиной смерти детей стало острое отравление токсичными веществами (инсектицидами) системного действия.

Ранее сообщалось, что число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести.