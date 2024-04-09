Главе СК доложат о ходе дела о смертельном пожаре в подмосковном Воскресенске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела по факту гибели людей во время страшного пожара в подмосковном Воскресенске, сообщила пресс-служба СКР.

Трагедия произошла минувшей ночью в одном из частных домов в поселке Фосфоритный. В ходе тушения огня были обнаружены тела шести человек — четырех детей и их родителей.

Еще двоим детям удалось спастись. Несовершеннолетние смогли самостоятельно покинуть горящий дом, сейчас они находятся в больнице.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.