Смертельный пожар в подмосковном Воскресенске полностью потушен

Спасатели потушили возгорание в частном доме в Воскресенске, где погибли шесть человек — четверо детей и двое взрослых, сообщила пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла ночью на Спортивной улице в поселке Фосфоритный. Одноэтажный деревянно-щитовой дом вспыхнул по всей площади. Справится с огнем удалось только к утру.

По предварительным данным, в доме проживали восемь человек. Двоих детей — одиннадцати и тринадцати лет — удалось спасти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Установление всех обстоятельств пожара контролирует прокуратура.