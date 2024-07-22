Главе СК доложат о ходе дела о захвате магазина вдовы участника СВО в Подмосковье

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе дела о грабеже и самоуправстве в отношении жительницы Подмосковья, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владелицу — вдову участника спецоперации. Также журналисты утверждают, что мужчина забрал деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром.

Ранее сообщалось, что в Московской области двое мужчин и 24-летняя девушка получили до одиннадцати лет колонии за похищение и убийство знакомого.