Главе СК доложат о ходе дела об истязании мужчиной супруги и детей в Подмосковье

Председателю Следственного комитета России представят доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мужчиной своих детей и супруги в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Ивантеевке. Известно, что глава семейства, находясь в нетрезвом состоянии, избил жену и двух сыновей, которые пытались заступиться за мать.

Женщина отвела мальчиков к своей подруге. Третьего ребенка — трехлетнюю дочь — мужчина отказывался отдавать жене, пока на место не приехали полицейские и бригада скорой помощи.

Ранее суд в Подмосковье приговорил к двенадцати годам колонии пенсионера, который убил пожилую женщину.