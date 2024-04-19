Пенсионер из Подмосковья получил 12 лет колонии за убийство пожилой женщины

Суд в Подмосковье приговорил 72-летнего жителя Каширы к двенадцати годам колонии особого режима за убийство пожилой женщины, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в декабре прошлого. Обвиняемый, находясь за рулем своего автомобиля, поравнялся с женщиной-пешеходом, которая шла по дороге во встречном направлении.

Внезапно пенсионерка упала и задела кузов автомобиля. Мужчина разозлился, вышел из машины, избил женщину до потери сознания и положил ее тело в багажник.

Обвиняемый предполагал, что пенсионерка мертва, однако услышал, как она разговаривает по телефону. Тогда он остановил машину и ударил потерпевшую хозяйственным молотком. Тело злоумышленник спрятал в канаве на территории Тульской области.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пообещала любовнику почти два миллиона рублей за убийство ее супруга.