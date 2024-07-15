Главе СК предоставят доклад по делу о смерти 18-летнего юноши в Подмосковье
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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о смерти восемнадцатилетнего молодого человека в подмосковном селе Булатниково, сообщает Информационный центр ведомства.
Преступление произошло в октябре 2022 года. На теле юноши были обнаружены признаки криминального характера смерти. Мать погибшего обратилась в центральный аппарат СК, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств гибели ее сына.
Исполнение поручения поставлено на контроль в Следственном комитете России.
Ранее сообщалось, что житель подмосковного Орехово-Зуево убил родного брата.