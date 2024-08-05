Главе СКР доложат о ходе дела об избиении мужчиной супруги в Подмосковье

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании дела о противоправных действиях жителя Подмосковья в отношении своей супруги, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в деревне Путилково. Мужчина долгое время жестоко избивал жену на глазах у троих детей. В июне женщина получила ушиб головы. Кроме того, фигурант избил пожилого соседа, который заступился за пострадавшую.

По словам очевидцев, мужчина довольно агрессивный, он регулярно провоцирует конфликты с местными жителями, оскорбляя их и угрожая физической расправой. Также фигурант постоянно пристает к проживающим в доме девушкам.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали двоих иностранцев, которые похитили знакомую и вымогали у нее деньги.