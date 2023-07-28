Главгосстрой Подмосковья из-за непогоды поручил провести на стройках дополнительные инструктажи

Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил о необходимости провести дополнительные инструктажи по технике безопасности с рабочими строительных организаций и инженерно-техническим персоналом из-за непогоды.

В ведомстве подчеркнули, что в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, в том числе при усилении ветра, на стройках должны неукоснительно соблюдаться нормы безопасности и приниматься исчерпывающие меры по предотвращению несчастных случаев, в том числе гибели людей.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня порывы ветра в Московской области могут достигать семнадцати метров в секунду. В регионе пройдут дожди, местами ожидаются грозы и град.