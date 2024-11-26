Главком Сырский анонсировал новое контрнаступление украинской армии

ВСУ начали готовить свое новое контрнаступление. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского.

По мнению украинского генерала, подчиненные ему части должны перехватить инициативу у российских подразделений, поэтому ВСУ предпримут новое контрнаступление.

«Позиция Александра Сырского: должны перехватывать инициативу и контратаковать», — указали журналисты.

Ранее бывший главком ВСУ Залужный заявил, что Северо-Атлантический блок не в состоянии воевать с российской армией на истощение, так как ВС РФ превосходят Запад по количеству выпускаемых ракет и дронов. По его мнению, российский военно-промышленный комплекс со временем наращивает темп выпуска вооружений. В то же время все оружие, которое производится на Западе, очень дорогое. Его не получается изготавливать в необходимых объемах.