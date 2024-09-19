Главком ВМФ Моисеев: готовность применения оружия стратегических подлодок ТОФ крайне высокая

Несущее боевое дежурство в круглосуточном режиме на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота самое мощное и разрушительное оружие находится в настоящее время на крайне высоком уровне готовности к его непосредственному применению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Александра Моисеева.

Напомним, Россия продолжает укреплять свою оборону на фоне продолжающих звучать со стороны Запада угроз безопасности страны. 17 сентября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым количество российских вооруженных сил увеличивается до 2 389 130 человек, среди которых не менее 1,5 млн военнослужащих (ранее 2 209 130 и 1,32 млн соответственно).

«Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — подчеркнул Моисеев.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.