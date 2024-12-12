Главком ВМФ Моисеев: морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена

Морские ядерные силы России полностью обновлены и остаются приоритетом для страны, подчеркнул адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ РФ, на пленарной сессии XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», передает ТАСС.

По его словам, эти силы продолжат выступать гарантией глобальной безопасности государства. Адмирал отметил, что уровень боеготовности российских морских ядерных сил является высочайшим.

По его оценке, наличие такой мощной группировки в Арктике должно побуждать страны региона, особенно те, кто стремится к эскалации напряженности, к большей ответственности.

Моисеев также указал на изменение характера учений НАТО в Арктике: теперь их задачи носят не оборонительный, а наступательный характер.

Ранее в правительстве Германии подняли вопрос о возможности разработки Украиной ядерного оружия.