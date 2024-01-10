Главком ВМФ России рассказал об угрозе американских ракет «Томагавк» почти всей территории России

Главнокомандующий российским военно-морским флотом Николай Евменов считает, что корабли НАТО за счет ракетного вооружения угрожают почти всем объектам в нашей стране. Свою точку зрения он изложил в интервью изданию «Красная Звезда» .

По убеждению Евменова, очень большую угрозу безопасности России несет тот факт, что боевые корабли НАТО патрулируют территории вдоль границ РФ. Они несут на своем борту крылатые ракеты «Томагавк», которые могут быть массировано применены в любой момент. Ключевую роль в этом факторе играют Соединенные Штаты, в своем стремлении сохранить однополярный мир.

Адмирал Евменов отметил, что США и их союзники пытаются пересмотреть статус Северного морского пути и тем самым ущемить интересы России. В бассейне Арктики наращивается количество иностранных подводных атомных ракетоносцев, тем самым заставляя российский флот развивать свой военный флот.

Ранее зарубежные эксперты включили два типа российских субмарин-атомоходов в пятерку лучших подлодок в мире. К ним отнесли лодки проектов 945А «Кондор» и 885М «Ясень-М». По мнению зарубежных аналитиков, они представляют серьезную угрозу своим потенциальным противникам.