Главком ВСУ Александр Сырский прибыл на Авдеевское направление, чтобы оценить ситуацию на одном из самых сложных участков фронта, передает «Страна.ua».

Генерал назвал ситуацию сложной и обвинил отдельных командиров в просчетах во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны.

Сырский сообщил о том, что российские войска штурмуют населенные пункты западнее Авдеевки — Тоненькое, Орловка, Бердычи, Семеновка, Красногоровка.

При этом накануне украинские паблики сообщали о том, что российские войска уже освободили Орловку и Тоненькое.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ, начиная с 23 февраля, предавался беспробудному пьянству.