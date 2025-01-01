Главком ВСУ Александр Сырский приехал в Курскую область ради награждения военных и обсуждения ближайших задач. Об этом он сообщил в личном канале в мессенджере Telegram.

Как следует из публикации Сырского, он приехал в Курскую область для награждения «храбрых воинов». По его словам, действия ВСУ «заставили противника удерживать значительную группировку сил» в регионе. В противном случае, как считает вояка, ВС РФ могли бы атаковать позиции в Донбассе.

Похвалил главком и другие действия подразделений, в том числе удары по живой силе. Также Сырский подчеркнул, что 30 декабря из российского плена вернулись 189 украинцев.

Примечательно, что сами военные и власти Украине не признают поражений на ряде направлений. Однако их замечают в Верховной раде. Не так давно депутат Марьяна Безуглая призвала уволить Александра Сырского. Причиной стали поражения на линиях, допуск дронов ВС РФ к столице и многое другое. Отметим, что эти новости не комментировали в МО России.

Ранее сообщалось, что в Минобороны сообщили о количестве потерь ВСУ в Курской области