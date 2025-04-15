Главного «безопасника» Белоярской АЭС отправили в СИЗО

Арестован глава службы безопасности крупной свердловской атомной станции Владимир Соколов. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов области.

15 апреля начальнику службы безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» избрали меру пресечения: до 10 июня он пробудет в следственном изоляторе. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, что по версии следствия Владимир Соколов получил крупную взятку. Его будут судить по соответствующей статье (ч. 5 ст. 290 УК РФ) по двум эпизодам преступления.

Как отмечает ТАСС, на Белоярской АЭС сотрудничают с силовиками, которые расследуют уголовное дело об экономическом преступлении. Там подчеркнули, что злоупотребления полномочиями на предприятии недопустимы.

Белоярская АЭС — одна из самых больших в России. Имеет крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами с быстрыми нейронами. Расположена станция в городе Заречный Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО полицейский попался на получении взяток.