Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский отдал первые распоряжения после потери Угледара. Киев стремится укрепить свои защитные позиции в Донбассе, сообщила «Лента.ру».

Сырский распорядился о повышении уровня обороны на восточном фронте в Донецкой Народной Республике, которая находится под контролем украинских сил. Это решение последовало после того, как украинские войска потеряли Угледар.

По словам генерала Сырского, он действовал на одном из наиболее напряженных участков фронта с 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригадой в направлении Покровска.

«Я принял несколько мер, чтобы повысить устойчивость и эффективность нашей обороны», — отметил он.

Сражения за Угледар продолжались на протяжении более двух лет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Угледар от ВСУ.