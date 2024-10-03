Вооруженные силы России освободили Угледар от ВСУ

Вооруженные силы России, а именно группировка войск «Восток», выбила из Угледара украинские войска. Об этом пишут в телеграм-канале МО РФ.

В опубликованном сообщение отмечается, что населенный пункт удалось освободить благодаря решительным действиям российских военных. Угледар небольшой город, который при этом имеет важное стратегическое значение из-за того, что находится на возвышенности. Бои за населенный пункт шли с августа 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в Угледаре в ловушку могли попасть сотни украинских военных.