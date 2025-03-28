Главный редактор «Вечерних ведомостей» сбежал от полицейских во время оформления протокола

Главный редактор издания «Вечерние новости» Владислав Постников не стал участвовать в оформлении протокола и судебном заседании, когда его задержали в очередной раз. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Постников неоднократно отбывал административный арест за нарушения прошлых лет. Он распространял в телеграм-каналах нацистскую символику, а также размещал логотип тех оппозиционных движений, которые в РФ признаны экстремистскими. Последний раз Постников вышел из-под ареста в пятницу, 28 марта. Сразу после этого его попытались задержать, чтобы снова составить протокол и отправить на заседание суда по административному делу. В итоге журналист сбежал от полицейских.

«Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится», — заявил по этому поводу Георгий Краснов, адвокат Постникова.

Защитник добавил, что протокола о задержании составлено не было.

Ранее сообщалось, что в столице Молдавии в суд привезли Евгению Гуцул, руководителя гагаузской автономии. В Кишиневе состоится рассмотрение вопроса о ее аресте сроком на 30 дней. На протяжении одного дня будут проведены два заседания, и на каждом будет рассматриваться тема ареста задержанной.