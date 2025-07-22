Главреда Baza Трифонова забрали на допрос по уголовному делу о превышении служебных полномочий

Главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова допрашивают по уголовному делу о превышении служебных полномочий. Об этом сообщил сам канал.

Следствие считает Трифонова причастным к делу о превышении полицейскими своих служебных полномочий. Они делились с изданием служебной информацией, передавая данные ограниченного доступа.

«Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий», — указал микроблог.

Полученная от полицейских информацией позже публиковалась в телеграм-канале. По этому поводу уже прошли обыски в Москве и еще трех регионах России: Белгородской области, а также Красноярском и Краснодарском краях.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко был задержан за злоупотребление служебными полномочиями. По мнению следствия, Симоненко и его подчиненные приняли работы по строительству фортификации, которые не были выполнены в полном объеме. Тем самым бюджету был причинен ущерб на сумму в 818 млн руб. В частности, в ряде мест не были построены так называемые «зубы дракона». Они существуют только на бумаге.