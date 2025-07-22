Замгубернатора Брянской области Симоненко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко был задержан за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от правоохранительных органов. По их словам, Симоненко был задержан.

«По факту хищения средств при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области с использованием своего служебного положения в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело», — указали журналистам.

Теперь заместителя главы Брянской области доставят в Москву, где для него изберут меру пресечения. По мнению следствия, Симоненко и его подчиненные приняли работы по строительству фортификации, которые не были выполнены в полном объеме. Тем самым бюджету был причинен ущерб на сумму в 818 млн руб. В частности, в ряде мест не были построены так называемые «зубы дракона». Они существуют только на бумаге.

Ранее сообщалось, что в офисе телеграм-канала Baza проходят обыски. До этого полицейские пришли домой к главному редактору этого издания Глебу Трифонову, после чего журналист прекратил выходить на связь. Позже выяснилось, что обыски связаны с уголовным делом о незаконной передаче информации сотрудниками полиции этому телеграм-каналу.