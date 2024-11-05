Главу «Биотэка» Шпигеля, получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания

Московский Преображенский суд решил освободить от наказания Бориса Шпигеля, главу фармацевтической компании «Биотэк», осужденного за получение взяток, ссылаясь на его здоровье, сообщило РИА Новости.

Суд отметил, что Шпигель не отбывал назначенные ему 7 лет и 4 месяца лишения свободы.

Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора, который указал на необходимость защиты конфиденциальной информации о состоянии здоровья осужденного. Шпигель и его адвокаты выступали против такого решения.

Во время следствия и разбирательства по делу Шпигель часто жаловался на проблемы со здоровьем, находясь в СИЗО. У него есть серьезные сердечные заболевания и другие хронические болезни.

Он не был доставлен в суд — заседания проводились прямо в изоляторе «Матросская тишина». На одном из заседаний ему стало плохо, и его госпитализировали.

Вопрос о его освобождении рассматривался с использованием видеосвязи, при этом он постоянно пользовался кислородной маской.

Ранее сообщалось, что суд освободил осужденную за попытку убийства дочери Мартынову. Ее арестовали и признали виновной только в 2023 году.