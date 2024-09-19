Суд освободил осужденную за попытку убийства дочери Мартынову

Ее арестовали и признали виновной только в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес решение по делу Антонины Мартыновой, осужденной ранее за попытку убийства собственной дочери. Согласно новому приговору, ее наказание было смягчено и заменено условным сроком в восемь лет с испытательным периодом в четыре года.

Мартынова находилась в федеральном розыске в течение 16 лет после того, как в 2007 году пыталась инсценировать несчастный случай со своей дочерью. Как установило следствие, ее поступок был связан с желанием избавиться от девочки, которая якобы мешала Мартыновой строить отношения с мужчиной. Однако ей удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

Ранее заседание по делу Блиновского перенесли для уточнения его местонахождения.