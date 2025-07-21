Главу ювелирного дома Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Московский суд вынес приговор в отношении Дарьи Спиридоновой, руководителя ювелирного дома Darvol. Он назначил подсудимой наказание в виде семи лет лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Спиридонову обвиняли в том, что она выманивала у своих знакомых ювелирные изделия для их якобы реализации. Следствие насчитало за ней 19 эпизодов обмана, что обошлось потерпевшим в 332 млн руб. Злоумышленница признала свою вину лишь частично. Она заявила, что реальный размер ущерба на 91 млн меньше, чем ей вменяют. Следователи вели это дело с осени 2022 года и теперь смогли довести его до суда.

Мошенничество рассматривалось в Хамовническом суде Москвы. Обвинение просило для Спиридоновой девять лет лишения свободы. Суд вынес приговор в виде семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемая просила изменить меру наказания либо отсрочить его, поскольку у нее есть дочь, которой еще не исполнилось 14 лет. Судьи не стали принимать такой довод во внимание. Судебное решение пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что бывшего чиновника из Мурманска Артема Богерука осудили на 12 лет за госизмену. Он передавал иностранным представителям координаты военного аэродрома, и это создало угрозу для обороноспособности страны. Отбывать наказание экс-госслужащий будет в колонии строго режима.