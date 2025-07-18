Экс-чиновник из Мурманска Артем Богерук получил 12 лет за госизмену

Экс-чиновника из Мурманска приговорили к 12 годам колонии строгого режима за передачу противнику координат военного аэродрома. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурманский областной суд вынес приговор бывшему муниципальному чиновнику — 12 лет колонии строгого режима за государственную измену. Мужчина, ранее занимавший должность заместителя главы Кандалакши, передал иностранному противнику точные координаты военного аэродрома в Заполярье.

Речь идет об Артеме Богеруке, который в 2007 году был не только замглавы города, но и руководил местным Фондом социальной защиты населения, а также возглавлял предприятие «Ковдорводоканал». Следствие установило, что он передал секретные данные, представляющие угрозу для обороноспособности страны.

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