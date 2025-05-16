Главу миграционного управления по Ростовской области арестовали на два месяца

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд вынес решение об аресте Александра Мельникова, возглавляющего управление по вопросам миграции областного ГУ МВД. Информация об этом поступила из следственного управления СК РФ по региону.

Как отмечается в официальном заявлении, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана судом по запросу следователя в отношении руководителя миграционной службы, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями и причастности к организации нелегальной миграции.

В пресс-службе судебной системы Ростовской области сообщили, что Мельников будет находиться под арестом в течение двух месяцев, до 13 июля 2025 года включительно.

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