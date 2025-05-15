Замдиректора департамента Министерства транспорта Луговенко отправили в СИЗО

Владимир Луговенко, занимающий в Министерстве транспорта пост руководителя одного из департаментов, был арестован правоохранителями. Об этом сообщил ТАСС.

Луговенко возглавляет в Минтрансе департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта. Выяснилось, что он был сначала задержан, а затем и взят под арест. Решение об его отправке в следственный изолятор было вынесено еще 7 мая.

«Луговенко заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции», — указал журналистам информированный источник.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте недавно назначенного министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Министру инкриминируют нарушения, связанные с превышением должностных полномочий в рамках проведения государственных закупок. Он снижал объем товаров, подлежащих поставке по госконтракту, что впоследствии привело к ущербу государственному бюджету.