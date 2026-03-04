Главу округа Серебряные Пруды подозревают в коррупции: СК возбудил дело

В Московской области разгорелся коррупционный скандал, который отправил на скамью подсудимых практически все руководство муниципального округа Серебряные Пруды. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы округа, трех его заместителей, директора МКУ «Центр торгов», а также индивидуального предпринимателя и гендиректора одной из фирм.

По версии следствия, высокопоставленные чиновники организовали преступную схему получения взяток от коммерсантов. В группу, помимо самого главы, вошли его первый заместитель и двое замов, а также директор муниципального учреждения. Платой за «крышевание» стали деньги, которые бизнесмены передавали за общее покровительство при исполнении контрактов с администрацией.

Речь идет о вполне конкретных услугах: уборка снега, ремонт дорог и благоустройство территории. Именно за лояльность при заключении и выполнении этих договоров чиновники получили от предпринимателей 850 тысяч рублей и 5 миллионов рублей. Полученными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативников ФСБ России. Сейчас следователи проводят допросы, обыски и выемки, собирая доказательную базу. Также устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности чиновников.

Фигурантам вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размере (пп. «а», «в», ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а предпринимателям — дачу взяток (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно).

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» за вымогательство.